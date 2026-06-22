Die Stadt Sinzig kann sich über eine gute Nachricht freuen. Das Land finanziert jetzt den Sportstättenbau, genauer das Rhein-Ahr-Stadion, zu 100 Prozent.
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Frohe Kunde hatte Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Sinziger Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi), für die Mitglieder des Stadtrats in deren jüngster Sitzung: Beim Wiederaufbau des Rhein-Ahr-Stadions entfallen durch die 100-prozentige Förderung des Kunstrasens und der Rundlaufbahn durch das Landesministerium die Eigenanteile der Stadt.