Die gute Nachricht
Sinzig spart eine halbe Million beim Sportstättenbau
Gewi-Geschäftsführerin Sofia Lunnebach (stehend, links) hatte gute Nachrichten in Sachen Wiederaufbau des Rhein-Ahr-Stadions.
Gewi-Geschäftsführerin Sofia Lunnebach (stehend, links) hatte gute Nachrichten in Sachen Wiederaufbau des Rhein-Ahr-Stadions.
Judith Schumacher

Die Stadt Sinzig kann sich über eine gute Nachricht freuen. Das Land finanziert jetzt den Sportstättenbau, genauer das Rhein-Ahr-Stadion, zu 100 Prozent.

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Frohe Kunde hatte Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Sinziger Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi), für die Mitglieder des Stadtrats in deren jüngster Sitzung: Beim Wiederaufbau des Rhein-Ahr-Stadions entfallen durch die 100-prozentige Förderung des Kunstrasens und der Rundlaufbahn durch das Landesministerium die Eigenanteile der Stadt.

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