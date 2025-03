In einem Hotel in Sinzigs Kernstadt zu übernachten, war bisher nicht möglich, da es schlichtweg keines gibt. Das soll in Zukunft anders sein. Konkrete Pläne gibt es schon.

Bad Breisig hat welche und Remagen auch. Nur Sinzig steht ohne da. Die Rede ist von einem Hotel. Doch das wird sich nun wohl ändern.

Selfservicehotel in der Vier-Sterne-Kategorie

Denn Sinzig soll endlich auch ein Hotel bekommen – und das schon recht bald. Konkrete Pläne gibt es schon. Das berichtet Bürgermeister Andreas Geron im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sei guter Dinge, dass das Projekt umgesetzt werden könne, so der Stadtchef.

Bei dem Haus soll es sich um ein Selfservicehotel in der Vier-Sterne-Kategorie handeln. Eine Übernachtungsmöglichkeit, etwa für Wanderer oder auch Radtouristen. Vorgesehen ist, das Gebäude an der Kölner Straße zu errichten auf dem Gelände am TÜV, wo bisher die Tiny Houses standen. „Die Bauphase wird relativ kurz sein“, sagt Geron. Wann es losgehen kann, steht aber bisher noch nicht fest. Denn erst muss noch die Baugenehmigung her. Und auch die Vertragsverhandlungen laufen noch, sodass die Stadt derzeit keine weiteren Angaben zum Betreiber machen kann.

Bisherige Pläne immer wieder gescheitert

Mit dem avisierten Bau des Hotels würde in der Kernstadt endlich eine Lücke geschlossen. Schließlich ist der Tourismus an Rhein und Ahr ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch Pläne, ein Gästehaus in Sinzig zu etablieren, sind bisher immer wieder gescheitert. Zur Erinnerung: Zuletzt war im Herbst 2016 das Errichten eines Drei-Sterne-Hotels auf dem „Filetstück“ der Stadt, der Jahnwiese, im Gespräch. Aber daraus wurde bekannterweise nichts.

Und seit der Flut im Juli 2021 steht Sinzig sogar ganz ohne Hotel da. Denn das Maravilla in Bad Bodendorf, im Mai 2008 eröffnet und 2011 vom Dehoga mit vier Sternen zertifiziert, wurde 2023 neu ausgerichtet für seniorengerechtes Wohnen. Zuvor diente es als Notunterkunft.

Dass Sinzig ein Hotel fehlt, wurde in der Politik immer wieder thematisiert. Schon 2019 sagte Geron im Interview mit unserer Zeitung: „ Ein Hotel in der Kernstadt ist ein großer Wunsch, nicht nur seitens der Stadt, auch aus der Bevölkerung hört man das immer wieder. Wir arbeiten daran, einen Hotelbetreiber zu finden.“