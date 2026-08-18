Ziel: CO2-Speicherung erhöhen Sinzig schafft Urwald und schützt das Klima bis 2100 Judith Schumacher 18.08.2026, 18:00 Uhr

i Für 10 Euro pro Quadratmeter kann jeder bei der Stadtverwaltung einen Anteil des Urwald-Refugiums erwerben. Melanie Walkenbach

Sinzig verwandelt Teile des Stadtwalds in ein Urwald-Refugium und setzt damit auf natürlichen Klimaschutz. Bürger können Anteile übernehmen – ein lokales Projekt, das überraschend viel Interesse weckt.

Seit dem Sommer 2023 entsteht im Sinziger Stadtwald das „Urwald-Refugium Sinzig“. Die Stadt hat sich verpflichtet, den vormals bewirtschafteten Wald bis zum Jahr 2100 nicht mehr zu bewirtschaften und an dieser Stelle einen 1,5 Hektar (15.000 Quadratmeter) großen Urwald entstehen zu lassen.







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