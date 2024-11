Ortsbeirat tagte Sinzig hat ein Problem mit wildem Müll Judith Schumacher 25.11.2024, 11:28 Uhr

i Kleidercontainer in Sinzig werden regelmäßig als Müllabladeplatz zweckentfremdet. Foto: Reiner Friedsam Reiner Friedsam

Die illegale Müllentsorgung ist auch in Sinzig ein Problem. Das war nur eines der Themen der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

Sinzig. Rund 20.000 Euro kostet die Stadt Sinzig laut Ortsvorsteher Reiner Friedsam die Entsorgung von illegal abgelegtem Müll. Wie in der jüngsten Ortsbeiratssitzung festgestellt, wurden durch mehrmonatige Beobachtungen Friedsams mit den Altkleidercontainern in der Eisenbahnstraße am Bahnhof sowie dem Parkplatz Harbachstraße zwei Schwerpunkt-Bereiche ausgemacht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen