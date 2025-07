Der Bericht zum Vollzug des Haushalts 2025 war Tagesordnungspunkt eins bei der jüngsten Sitzung des Sinziger Stadtrats. Die gute Nachricht: Der Haushalt ist ausgeglichen. Und doch gibt es auch einen dicken Wermutstropfen.

Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich wie geplant

Der Ergebnishaushalt wird demnach mit einem Überschuss von 502.837 Euro geplant, und im Finanzhaushalt wird sogar ein Überschuss in Höhe von 1.337.546 Euro ausgewiesen, der nach Abzug der ordentlichen Tilgung noch eine freie Finanzspitze in Höhe von 16.266 Euro enthält. Die Einnahmen 2025 liegen nach den Ausführungen der Verwaltung mit Fachbereichsleiterin Antje Thürmer das dritte Jahr in Folge über den Ausgaben, was dem Umstand geschuldet ist, dass sich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer in Sinzig wie geplant entwickeln. Auf der Ausgabenseite liegen aktuell die Mittel für Sach- und Dienstleistungen deutlich unter den Planungen. Aber auch hier sind keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, denn im Laufe des Jahres erfolgen noch zahlreiche Abrechnungen für die städtischen Objekte. Im Haushaltsjahr 2025 sind 5,85 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen eingeplant. Zum Ende des zweiten Quartals sind 3 Millionen Euro vereinnahmt.

Doch die Stadt hat Schulden

Die schlechte Nachricht: Die Stadt hatte zum Jahresbeginn 2025 rund 19,6 Millionen Euro Schulden und wird – werden alle vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von 14,9 Millionen Euro ausgegeben – dieses Jahr mit einem Schuldenstand von 33,2 Millionen Euro beschließen. Damit liegt die Kommune noch über dem Defizit des Landkreises mit rund 30 Millionen Euro wie FWG-Fraktions-Sprecher und Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch feststellte. „Es ist bei nahezu allen Kommunen das gleiche: Es ist nur noch eine reine Mangelverwaltung. Man sollte ans Land appellieren, das über Rücklagen in Höhe von 4,8 Milliarden Euro verfügt“, befand Münch. Wie zu hören war, plant das Land, 600 Millionen Euro davon über zwei Jahre gesplittet zur Verfügung zu stellen. Allerdings nur an Landkreise und kreisfreie Städte, wovon Sinzig dann ausgenommen ist. Die Gewerbesteuer wird die Finanzlage der Stadt da kaum retten.

Auch das geplante Gewerbegebiet an der Kölner Straße nicht. Denn zum einen dauert es, bis sich Gewerbesteuer einstellt, laut Friedhelm Münch mindestens zehn Jahre. Zum anderen ist die Erbengemeinschaft eines genau in der Mitte liegenden Streifens des betreffenden Grundstücks, wie Bürgermeister Andreas Geron erläuterte, in Kanada und Australien verteilt und teilweise gar nicht mehr namentlich zu benennen. „Und so ein Umlegungsverfahren, was deshalb gerade läuft, ist bekanntlich nicht gerade von Dynamik geprägt“, stellte der Verwaltungschef fest. Bewerber, die sich dort ansiedeln wollen, gäbe es sehr viele. Ob sich dort nur zwei größere oder mehrere Betriebe ansiedeln würden, sei noch nicht klar.

Keine deutliche Erhöhung der Steuereinnahmen erkennbar

Für die kommenden Jahre wird seitens der Verwaltung nicht mit einer deutlichen Erhöhung der Steuereinnahmen im städtischen Haushalt gerechnet. Insbesondere bei der wichtigsten Einnahmequelle Gewerbesteuer wird mit einer Stagnation oder gar einem Rückgang gerechnet. Den Einnahmen stehen weiterhin steigende Ausgaben gegenüber. Ein erheblicher Anteil fällt dabei auf die Personalkosten und die Sozialleistungen.

„Dieser Trend dürfte sich nach Abschluss weiterer Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst mit der Länderrunde im Herbst fortsetzen. Für die Haushaltsplanungen der Stadt Sinzig wird es weiterhin eine Herausforderung für Verwaltung und Stadtrat, die knappen Mittel möglichst effizient einzuplanen“, hieß es seitens der Stadt.

Investiert werden muss trotz der prekären Finanzlage. So gab jetzt der Stadtrat mit der dritten Änderung des Bebauungsplans Teilgebiet Barbarossastraße den Startschuss für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Storchennest mit Erweiterung bis zum Krippengebäude und der Kita Spatzennest. Nach Rücksprache mit dem Kreisbauamt kann hier im beschleunigten Verfahren vorgegangen werden.