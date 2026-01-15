Der Haushalt im Überblick Sinzig häuft in kommenden Jahren weitere Schulden an Judith Schumacher 15.01.2026, 15:00 Uhr

i Um große Summen geht es beim Doppelhaushalt der Stadt Sinzig für die Jahre 2026 und 2027. Die Beratungen werden fortgesetzt. Judith Schumacher

Die Beratungen für den Haushalt in Sinzig laufen. Klar ist, dass die Stadt in den Jahren 2026 und 2027 weitere Schulden machen wird, um Investitionen tätigen zu können. Denn es gibt zahlreiche Projekte, die angeschoben werden wollen.

Sinzig investiert. In Schulen, Straßen, sonstige Infrastruktur und Personal. All das kostet viel Geld. So viel, dass es bei dem nun zu beschließenden Doppelhaushalt für das laufende Jahr 2026 und das kommende 2027 auf hohe Schulden hinausläuft. Bei vollständiger Inanspruchnahme der aufzunehmenden Kredite von rund 13 Millionen Euro 2026 läge der Schuldenstand bei 31 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1700 Euro entspricht. Im Jahr ...







Artikel teilen

Artikel teilen