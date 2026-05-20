Die Polizei spricht beim Raubüberfall in Sinzig nur von einem Mitarbeiter des Geldtransportes. Was ist mit dem wohl gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Mann? Wir fragten die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste – und bekamen Antwort.
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Arbeitete der Mitarbeiter des Geldtransporters, der laut Polizei beim Banküberfall in Sinzig beraubt und zusammen mit einem Bankangestellten im Tresorraum der Volksbankfiliale eingesperrt wurde, allein? Diese Frage treibt viele Menschen, auch in den sozialen Medien, seit dem 8.