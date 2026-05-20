Nach Bankraub mit Geisellage Sinzig: Geldbote wurde überfallen, Fahrer gab Alarm Maja Wagener 20.05.2026, 12:00 Uhr

i Am Tag des Raubüberfalls mit Geisellage wurde ein Geldtransporter in der Sinziger Innenstadt überfallen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Polizei spricht beim Raubüberfall in Sinzig nur von einem Mitarbeiter des Geldtransportes. Was ist mit dem wohl gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Mann? Wir fragten die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste – und bekamen Antwort.

Arbeitete der Mitarbeiter des Geldtransporters, der laut Polizei beim Banküberfall in Sinzig beraubt und zusammen mit einem Bankangestellten im Tresorraum der Volksbankfiliale eingesperrt wurde, allein? Diese Frage treibt viele Menschen, auch in den sozialen Medien, seit dem 8.







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