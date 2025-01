Solidarität gezeigt Sinzig für alle: 300 Menschen gehen auf die Straße Judith Schumacher 19.01.2025, 11:27 Uhr

i Die Jugend des Wassersportvereins Sinzig hatte die Transparente und Plakate für die Demo "Sinzig für alle - jeder hat ein Recht auf ein Zuhause" geschaffen. Judith Schumacher

Es war nach den Zerwürfnissen rund um den geplanten Neubau der Lebenshilfe in Sinzig ein Statement für Vielfalt, Toleranz und Offenheit des Wassersportvereins Sinzig, das auf große Resonanz traf. Mehr als 300 Menschen schlossen sich der Demo an.

Auf großen Rückhalt konnten die Betreuten der Lebenshilfe zählen, als es darum ging, sie bei ihrem Wunsch zu unterstützen, nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 im Ahrtal wieder in ihre Heimatstadt Sinzig zurückzukehren. Aktuell leben sie in verschiedenen Einrichtungen, so auch in einem ehemaligen Hotel in Rolandseck.

