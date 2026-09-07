Investitionsoffensive vom Bund
Sinzig erhält Millionen für Infrastruktur und Klima
Bevor der mit Bundesgeldern finanzierte Piko-Park von der Stadt abgerechnet werden kann, muss ein Fachbüro erst noch eine Pflanz
Bevor der mit Bundesgeldern finanzierte Piko-Park von der Stadt abgerechnet werden kann, muss ein Fachbüro erst noch eine Pflanzenkartierung vornehmen.
Judith Schumacher

Hohe Bundesmittel fließen aus der Investitionsoffensive für Infrastruktur und Klimaneutralität der Bundesregierung in den Kreis Ahrweiler. Die Stadt Sinzig hat Schwerpunkte festgelegt, wie sie die Gelder verwenden will. Doch es gibt auch Hürden.

Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen der 500-Milliarden-Euro schweren Investitionsoffensive für Infrastruktur und Klimaneutralität der Bundesregierung kommen dem Landkreis Ahrweiler aus diesem Sondervermögen für die Dauer von zwölf Jahren rückwirkend ab Mittwoch, 1. Januar, 109.
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