Mehrheit im Ausschuss dagegen Sinzig erhält keine Machbarkeitsstudie fürs Wärmenetz Judith Schumacher 05.06.2026, 10:43 Uhr

i Der Bau eines lokalen Wärmenetzes war im Haupt- und Umweltausschuss Thema. Judith Schumacher

Obwohl im vergangenen Jahr in Sinzig die kommunale Wärmeplanung beschlossen wurde, soll es keine Machbarkeitsstudie für die mögliche Umsetzung eines Nahwärmenetzes geben. Der Sinziger Haupt- und Umweltausschuss gab dafür mehrere Gründe an.

Bei elf Nein-Stimmen, einer Ja-Stimme von Bündnis 90/Die Grünen und zwei Enthaltungen erteilte jetzt der Sinziger Haupt- und Umweltausschuss dem Beschluss, das Unternehmen die Hansa Luftbild K212 mit einer Machbarkeitsstudie für die mögliche Umsetzung eines Nahwärmenetzes im Stadtgebiet Sinzig zu beauftragen, eine Absage.







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