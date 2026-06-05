Obwohl im vergangenen Jahr in Sinzig die kommunale Wärmeplanung beschlossen wurde, soll es keine Machbarkeitsstudie für die mögliche Umsetzung eines Nahwärmenetzes geben. Der Sinziger Haupt- und Umweltausschuss gab dafür mehrere Gründe an.
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Bei elf Nein-Stimmen, einer Ja-Stimme von Bündnis 90/Die Grünen und zwei Enthaltungen erteilte jetzt der Sinziger Haupt- und Umweltausschuss dem Beschluss, das Unternehmen die Hansa Luftbild K212 mit einer Machbarkeitsstudie für die mögliche Umsetzung eines Nahwärmenetzes im Stadtgebiet Sinzig zu beauftragen, eine Absage.