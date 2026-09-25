Sinzig ringt bei Bauhofaufgaben um eigenes Personal, anstatt Leistungen an Fremdfirmen zu vergeben: Bürger klagen über Pflegemängel, die Stadt prüft eigene Lösungen. Der Ausschuss verlangt erst eine transparente Kostenrechnung.
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Sinzigs Leiter des Baubetriebshofs, Christoph Söthe, war selbst überrascht, als er bei der Durchsicht der Daten zu seinem Personalstamm feststellte, dass in den nächsten sieben Jahren 14 Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Überrascht waren auch die Mitglieder des Haupt- und Umweltausschusses, als Söthe sie in ihrer jüngsten Sitzung darüber informierte.