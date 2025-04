„Sinzig blüht auf – ein Wochenende voller Frühlingsgefühle“ war das Motto des Frühlingserwachens mit Gartenmarkt und verkaufsoffenem Sonntag in der Barbarossastadt. Dank des sonnigen Wetters war der Zuspruch auch recht gut, wie die Aktivgemeinschaft registrierte.

Vereine präsentieren sich der Öffentlichkeit

Vereine wie die Jugendfeuerwehr, dem Bad Bodendorfer Tennisclub, Wir helfen, dem Bürgerforum oder der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) nahmen die Gelegenheit wahr, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und Mitgliederwerbung zu betreiben. Während das Bürgerforum vor der Lesezeit am Kirchplatz einen Fahrradflohmarkt und eine Pflanzentauschbörse für Hobbygärtner organisiert hatte, fuhr die Solawi Gurkenflieger auf.

i Der Obstbaumverkauf durfte beim Frühlingserwachen in Sinzig natürlich auch nicht fehlen. Martin Gausmann

Das Haus der offenen Tür (HoT) und die Tanzformation der Magic Majorettes bespielten die Kreativecke und luden zum Basteln von Blumentöpfen aus alten Dosen ein. Auf die Kleinsten warteten eine Hüpfburg und ein kleines Karussell an der Ecke Marktplatz/Ausdorfer Straße, während auf dem Markt Obstbäume und Sträucher feilgeboten wurden mit Sorten, die nicht jedem geläufig sind. So fanden sich etwa neben dem Klassiker Williams Christbirne ein Rekordpfirsich, gelbe Knorpelkirsche, ungarische Aprikose oder auch Goldparmäne.

Neue Tourist-Info offiziell eröffnet

Die Caritaswerkstätten aus Duisburg hatten Glasblumen mitgebracht, Mobiliar aus Fässern boten ungewohnte Wohnaccessoires. Das Coworking-Space hatte bereits für Samstagabend zum Tanz eingeladen. Melanie Brücken und Berit Kokott hatten sich in Elfengewänder gekleidet, um die Werbetrommel hierfür und weitere kulturelle Veranstaltungen des Bürgerforums Sinzig, der Kulturwerkstatt Remagen, des Vereins Breisig.live und Kulturlant Grafschaft zu rühren.

i So sah die neue Touristinfo in den 1920er-Jahren aus. Damals war das Gebäude eine Pferdewechselstation wie Eigentürmer Guido Ebach erklärte. Judith Schumacher (Repro). Judith Schumacher

Eingebettet in die Veranstaltung war die Eröffnung der neuen Tourist-Info, die sich nun an erster Adresse, nämlich direkt am Marktplatz 6 befindet. „Vorher war sie etwas versteckt in der Bachovenstraße, nun ist sie mitten im Herzen der Stadt“, so Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron. Als Anlaufstelle ist dort auch die Senioreninformation mit Sabine Schmitz vertreten, die nur bestätigen konnte, dass der Zulauf viel größer als zuvor ist.

i Auch Ballonkünstler gab es beim Frühlingserwachen in Sinzig. Martin Gausmann

Beheimatet ist am Markt 6 nun auch das Stadtmarketing. Der Eingang wird noch mit einer Rampe versehen, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Auch soll die Fassade neu gestaltet werden. Sehr erfreut über die gute Entwicklung seines Hauses zeigte sich das Ehepaar Judith und Guido Ebach. Es überreichte seinen Mietern ein Foto, das das Gebäude in den 1920er-Jahren zeigt. „Es war mal eine Pferdewechselstation. Daneben befand sich zunächst das Kolonialwarengeschäft meiner Großeltern“, erklärte Ebach. „Als nächstes Projekt wird die Bücherei neben der Volksbank eröffnet. Der PicoPark ist in der Entstehung, und was die Errichtung eines Self-Service-Hotel auf dem Gelände neben dem TÜV an der Kölner Straße angeht, sind wir auf einem guten Weg“, so der Bürgermeister.