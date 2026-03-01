Bombe platzt in Ratssitzung Sinzig bekommt weniger Fördermittel als angenommen Judith Schumacher 01.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Stadt Sinzig wird voraussichtlich weniger Geld vom Land für ihre Projekte bekommen als geplant war. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron hat bei der Haushaltssitzung eine Bombe platzen lassen: Die Stadt bekommt voraussichtlich weniger Geld vom Land, als sie geplant hatte. Auf die Bürger könnten damit in den nächsten Jahren höhere Gebühren zukommen.

Der Doppelhaushalt der Stadt Sinzig für 2026/2027 ist beschlossene Sache. Doch gleich eingangs der Haushaltssitzung ließ Bürgermeister Andreas Geron eine Bombe platzen und schockte die Ratsmitglieder. Jährlich 800.000 Euro auf der Kippe Was die Förderfähigkeit von schon angestoßenen millionenschweren Großprojekten wie das neue Feuerwehrgerätehaus oder die Schul- und Kita-Sanierungen angeht, hatte der Bürgermeister eine äußerst schlechte ...







