Veranstaltung im Ahrtal Sind das die Gründe für fehlende Gäste bei Familientag? Jochen Tarrach 28.10.2025, 16:00 Uhr

i Obwohl sich die Mitglieder der Organisation Heimatwurzeln sehr viel Mühe gemacht hatten, kam ihr Familienfest an der Landskroner Festhalle in Heimersheim nicht so gut an. Jochen Tarrach

Der Familientag in der Landskroner Festhalle Mitte Oktober war so schlecht besucht wie kaum eine andere Veranstaltung im Ahrtal. Woran hat es gelegen? Die Veranstalter von Heimatwurzeln haben mit uns über ihre Vermutungen gesprochen.

„Region genießen. Heimat bewahren. Ein Familienfest für das Ahrtal“, so der anspruchsvolle Titel einer Veranstaltung für die Bürger des Ahrkreises, ausgerichtet vom Bonner gemeinnützigen Verein Heimatwurzeln am Samstag, 18. Oktober, in der Landskroner Festhalle in Heimersheim.







