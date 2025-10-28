Der Familientag in der Landskroner Festhalle Mitte Oktober war so schlecht besucht wie kaum eine andere Veranstaltung im Ahrtal. Woran hat es gelegen? Die Veranstalter von Heimatwurzeln haben mit uns über ihre Vermutungen gesprochen.
„Region genießen. Heimat bewahren. Ein Familienfest für das Ahrtal“, so der anspruchsvolle Titel einer Veranstaltung für die Bürger des Ahrkreises, ausgerichtet vom Bonner gemeinnützigen Verein Heimatwurzeln am Samstag, 18. Oktober, in der Landskroner Festhalle in Heimersheim.