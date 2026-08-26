Übernachten in Bachem Silvija Gamsjäger: Ich manage die Ahrtal-Jugendherberge Thomas Weber 26.08.2026, 05:00 Uhr

i Noch bis zum Jahresende managt Silvija Gamsjäger die Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler. Thomas Weber

Silvija Gamsjäger ist die Leiterin der Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Für sie steht der familiäre Gedanke im Vordergrund. Was die Jugendherberge sonst noch klar von einem Hotel abgrenzt, hat sie unserer Zeitung verraten.

„Es ist viel persönlicher, wir sind näher am Gast, wie eine große Familie“, sagt Silvija Gamsjäger über die Jugendherberge. Hier hat sie ihre Passion gefunden. Sie ist aktuell die Betriebsleiterin der Ahrtal-Jugendherberge im Stadtteil Bachem. Allerdings nur übergangsweise, denn sie ist als Springerin in den Herbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterwegs.







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