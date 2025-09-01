Für die Ahrfischer liegt der Fall klar: Der Kampf gegen den eingewanderten Signalkrebs werde zunehmend ungleich. Die Tiere würden die Lebensgrundlage heimischer Tierarten zerstören. Die zuständige SGD Nord sieht das jedoch anders.

Große Sorge bereitet den Fischern der oberen Ahr die hohe Population an Signalkrebsen rund um Fuchshofen. Der ursprünglich aus Nordamerika stammende Krebs wurde 1960 zunächst in Schweden eingeschleppt. Da der Signalkrebs aber aggressiver, anpassungsfähiger und resistenter gegen Krankheiten als europäische Arten ist, mit ihm kam auch die für hiesige Flusskrebse lebensbedrohliche Krebspest in unsere Bäche und Flüsse, verdrängte er heimische Arten.

Fischpopulation in der Ahr sei bedroht

„Wenn nichts gemacht wird, ist die Ahr in ein paar Jahren kaputt. Die essen das ganze Futter von den Fischen und den Laich“, warnt Freizeitfischer Albert Dresen, der mit seinen Fischerkollegen Franz Nolden sowie Manfred und Phil Klapperich an nur einem Sommermorgen etwa 300 Signalkrebse in 32 Reusen aus der Ahr fischt. Franz Nolden weiß: „Die Krebse fressen genau das Gleiche wie die Fische. Es ist eine Frage der Menge. Insekten brauchen in der Entwicklung zwei bis drei Jahre. Die Vorstufen von Fliegen etwa leben als Larven im Wasser.“ Das übermäßige Fressen von Laich mindert zudem die Population an Fischen, Insekten, Wasserschnecken und Amphibien. Der Signalkrebs entzieht den Wassertieren und den im Uferbereich lebenden Vögeln die Nahrung, sagen die Ahrfischer.

i Franz Nolden (rechts) erklärt das Vorgehen der Fischer. Phil Klapperich (Mitte) leert eine Reuse, während Manfred Klapperich (links) eine weitere für die nächste Sammlung bereits mit Fischfutter bestückt. Eberhard Thomas Müller

Gelassener sieht die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord die Situation, wie wir auf Anfrage erfahren: „Die Übertragung der Krebspest ist die einzige nachgewiesene und sichere nachteilige Auswirkung des Signalkrebses auf Bestände heimischer Krebsarten.“ Die regelmäßigen Erfassungen, beispielsweise von Fischbeständen, zur Ermittlung des ökologischen Zustands von Gewässern würden aktuell keinen Hinweis darauf geben, dass sich die Signalkrebse als Fressfeinde oder Konkurrenten auf die Bestände anderer heimischer Fließgewässerarten auswirken. „Vielmehr ist anzunehmen, dass der Signalkrebs die ‚ökologische Nische‘ und Funktion des ehemals weit verbreiteten Edelkrebses in den Gewässern einnimmt.“

„Würde nur die gleiche Menge an Signalkrebsen vorhanden sein, gäbe es kein Problem.“

Das sagt Ahrfischer Franz Nolden

Für Franz Nolden ist das „grundsätzlich korrekt“. Nur würde nicht bedacht, dass die Menge des vor vielen Jahrzehnten in der Ahr vorhandenen Edelkrebses im Verhältnis zum heute aktuellen Signalkrebs maximal im Verhältnis 1 zu 100 stehe. „Würde nur die gleiche Menge an Signalkrebsen vorhanden sein, gäbe es kein Problem.“

i Franz Nolden präsentiert ein weiteres prächtiges Exemplar. Eberhard Thomas Müller

Fischer wie Franz Nolden sehen daher, dass die hohe Population des gefräßigen Krebses das Ökosystem zerstört: „Bis die Natur das allein geregelt hat, das erleben wir nicht mehr. Der Signalkrebs hat keine natürlichen Feinde und gehört hier einfach nicht hin.“

Ausgewachsene Bachforellen sind in der Ahr die einzig möglichen Feinde dieser invasiven Population, sind aber in viel zu geringer Zahl in der Ahr. Das Problem ist Franz Nolden schon länger bekannt: „Die Signalkrebse waren 2018, 2019 schon in geringen Mengen vorhanden.“ 25 bis 40 Reusen hatten die Fischer im Jahr 2020 auf einer Länge von vier Kilometern aufgestellt und die Menge von 10.000 Krebsen gefangen.

2024 wurden 10.000 Krebse gefangen

Mit der Flut kamen extreme Schäden an den Lebewesen, am gesamten Umfeld der Ahr und an der Infrastruktur. Tausende Signalkrebse lagen tot auf den Wiesen, ihre Population war zurückgedrängt. Als die Krebse 2023 wieder zurück waren, wurden 32 Reusen aufgestellt und die Tiere zwischen Juni und Oktober abgeerntet, so Nolden. Im Jahr 2024 wurden wieder 10.000 Krebse gefangen.

i Paarweise wirft Manfred Klapperich die Reusen nach der Ernte wieder in die Ahr. Eberhard Thomas Müller

Die Sachkosten für Reusen und Fischfutter übernimmt seit 2020 ein Förderprogramm der SGD Nord, sodass eine Art Sperre im Bereich Fuchshofen den invasiven Krebs am Hinaufwandern in Richtung Ahrquelle weitgehend hindert. Ein einziges Weibchen kann bis zu 300 Eier tragen, stellte Manfred Klapperich bei einem Fang fest. Da ist es für die Ahrfischer schwer, der erhöhten Population Herr zu werden.

i Manfred Klapperich (von links) und Franz Nolden leeren die Reusen. Auch an diesem Morgen ist es wieder ein beachtlicher Fang von 300 Signalkrebsen. Eberhard Thomas Müller

Einzig die Gastronomie freut sich über die Fänge, denn der Signalkrebs ist eine begehrte Delikatesse. Für die Fischer jedoch bleibt es ein ungleicher Kampf, der, so ihre Befürchtung, kaum zu gewinnen ist.