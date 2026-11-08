„Ahrwein des Jahres“ 2026 Siegerweine aus dem Ahrtal überzeugen in Walporzheim Maja Wagener 08.11.2026, 14:00 Uhr

i Hans-Jörg Lüchau (2. von links) vom Weingut Deutzerhof in Mayschoß freut sich gleich mehrfach über die Auszeichnung „Ahrwein des Jahres“, zusammen mit Ahrweinprinzessin Hannah Schooß (links), KSK-Vorstand Achim Gemein und Ahrweinkönigin Anna Knieps (rechts). Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Dass das Ahrtal wunderbare Weine hervorbringt, wurde bei der Auszeichnung des „Ahrweins des Jahres“ nun zum bereits 16. Mal gefeiert. Bei der Ehrung der Sieger in Walporzheim konnte sich das Weingut Deutzerhof aus Mayschoß gleich mehrfach freuen.

Nach einer glamourösen Gala im vergangenen Jahr wurden die köstlichen Erzeugnisse aus dem Ahrtal in diesem Jahr wieder eine Nummer kleiner, doch nicht weniger glanzvoll gefeiert. Bei der Prämierung des „Ahrwein des Jahres“, bei der Winzerbetriebe aus dem Ahrtal für den besten der eingereichten Weine ausgezeichnet wurden, stand im Brogsitters Gasthaus Sanct Peter in Walporzheim der Genuss auf der Karte.







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