Einige Tage waren nach der Ankunft am 13. April 1950 in Ahrbrück vergangen, da fuhren Schlepper mit Anhängern von der Landsiedlung Rheinland-Pfalz vor, um etwa 100 Mann zur Rodungsarbeit ins 16 Kilometer entfernte Cassel zu fahren. Als die Siedler wegen der sehr schlechten Wege stark durchgerüttelt und fast erfroren dort ankamen und nichts als Ruinen des ehemaligen Dorfes und Wald sahen, fragten sie sich, ob sie es wohl noch erleben würden, in dieser unwirtlichen Gegend eine Siedlung zu beziehen.

Das Leben war beschwerlich

Aber alles Wehklagen half nichts. Es wurde in die Hände gespuckt und angefangen. Alles wurde per Hand mit der Spitzhacke gerodet, denn bis zum Bezug der jeweiligen Siedlungsstelle mussten die Leute beschäftigt werden, um durch diese Notstandsarbeiten ihren Lebensunterhalt zu verdienen. „Ich nahm stets mein Fahrrad mit und fuhr damit weiter nach Lederbach und abends mit dem Rad zurück nach Ahrbrück“, schrieb Ferdinand Groß in seiner Chronik.

Nur dem großen Zusammenhalt ist es zu verdanken, dass wir das große Werk vollenden konnten.

Der Flüchtling Ferdinand Groß

Nachdem der zwölf Jahre alte Fichtenbestand gerodet war, ging es ans Ausschachten der Gebäude, anschließend wurden neue Gräben, Vorflutgräben und Drainagen angelegt. Der Stundenlohn betrug 80 Pfennige. „Neben dieser Knochenarbeit warteten als Vorstandsmitglied der ermländischen Siedlungsgemeinschaft abends noch andere Probleme auf mich, mit Behörden und mit Siedlern“, berichtete Groß. „Nur dem großen Zusammenhalt ist es zu verdanken, dass wir das große Werk vollenden konnten.“

Aufbau der Siedlung erfolgte dann recht schnell

In Lederbach waren zehn Morgen urbar gemacht worden. Aber es gab kein Saatgetreide wegen fehlender Sicherheit. Solche Schwierigkeiten gehörten nach der Gründung der Raiffeisen-Genossenschaft der Vergangenheit an, zumal man das Risiko auf sich nahm, einen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen. „Seitdem wurden Kunstdünger, Saatgetreide, Futtermittel und Maschinen durch die Genossenschaft beschafft, der gesamte Konsum und das Geldgeschäft dort erledigt.“

i Und so sieht das Anwesen, das von Enkel Rald Groß und Familie bewohnt wird, 75 Jahre später aus. Hans-Josef Schneider

Der Aufbau der Siedlung ging verhältnismäßig schnell vonstatten. Auf der Zuchtviehauktion in Münster wurden sechs wertvolle Rinder gekauft. Am 21. November 1950 erhielten 48 ermländische Neusiedler ihre Einweisungsurkunde für ihre neuen Siedlungsstellen. Das Wohnhaus war neun Meter breit und 19 Meter lang, einschließlich der Wirtschaftsgebäude, eines Stalls für sieben Kühe, eines Stalls für zwei Pferde und drei Schweineboxen. Der Wohnteil bestand aus Wohnküche und zwei kleinen Zimmern. Kein durchgehender Keller, keine Scheune, kein Speicherraum, keine Futter- oder Rübenkammer, kein Hühnerstall. Trotz Wasserleitung kein Spülklosett, sondern ein hölzernes Häuschen im Freien. Im Sommer 1951 bekamen alle Siedler aus einer Amerikaspende eine kleine Jersey-Kuh, etwa sechs Zentner schwer, aber mit der erstaunlichen Leistung von 3600 Liter Milch mit sechs Prozent Fett und 216 Fettkilo pro Jahr. Von einem Kredit zwischen 8000 und 10.000 Mark wurden angeschafft: drei Kühe, zwei Pferde, eine Zuchtsau, ein paar Läufer und Hühner, ferner ein Ackerwagen, ein Pflug und eine Egge.