Ein siebenjähriges Mädchen ist am Samstag, 21. Juni, in Oberdürenbach von einem fremden Mann in strafrechtlich relevanter Weise angesprochen worden. Passiert ist dann aber wohl deutlich mehr. Die Polizei sucht unverändert den Täter.

Die Kriminalpolizei Mayen und die Staatsanwaltschaft Koblenz treiben ihre Ermittlungen im Fall Oberdürenbach unverändert voran. In dem Ort in der Eifel hatte ein Unbekannter am Samstag, 21. Juni, ein siebenjähriges Mädchen am Sportplatz angesprochen und laut Polizeibericht zu einem nahen Reitplatz gelockt und dort in einem strafrechtlich relevanten Umfang belästigt.

„Wir haben noch keine Person festgenommen.“

Das sagt die Kriminalpolizei in Mayen

Eine aktuelle Nachfrage bei der Kriminalpolizei Mayen ergab, dass es keinen neuen Stand bei den Ermittlungen gibt. „Wir haben noch keine Person festgenommen“, heißt es wörtlich.

Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Staatsanwaltschaft am Montag mit, dass sie wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs gegen unbekannt ermittelt. Was die Anwaltschaft konkret unter „sexuellen Missbrauch“ fasst, führt die Behörde in ihrer Antwort an unsere Zeitung nicht weiter aus. Wörtlich heißt es dazu: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Opferschutzgründen keine Details zum Tathergang mitgeteilt werden können.“

Vorfall beschäftigt die Oberdürenbacher

Unabhängig davon hat das im Hinblick auf die Schwere des Vergehens eine neue Dimension. Zudem passt das zur Aussage des Vaters der Siebenjährigen, der in der vergangenen Woche über das soziale Netzwerk WhatsApp – an die Öffentlichkeit gewandt – verkündet hatte, dass seine Tochter von dem Unbekannten vergewaltigt worden sei. Ob das sinnvoll war, dazu gibt die Anwaltschaft keine Einschätzung ab. Sie sagt aber: „Die Ermittlungsbehörden haben Kontakt zum Vater des geschädigten Kindes aufgenommen und in dessen Rahmen ihn auch auf seine Rechte als Opfer hingewiesen.“

Unterdessen ist der Übergriff auf das Mädchen unverändert Thema in Oberdürenbach. „Wir sind nur ein kleiner Ort, für die Menschen hier ist das ganz furchtbar, erst recht für die betroffene Familie“, berichtet Ortsbürgermeisterin Judith Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwei Stunden sei der Polizeihubschrauber am Tag des Geschehens über dem Ort gekreist. Doch in der dicht bewaldeten Umgebung sei der Verdächtige nicht gefunden worden.

„Im Ort wünschen wir uns alle, dass der Fall so schnell wie möglich aufgeklärt wird.“

Ortsbürgermeisterin Judith Müller, Oberdürenbach

Wie Judith Müller beobachtet hat, sind die Eltern der Grundschüler viel vorsichtiger geworden. „Die Eltern fahren nun ihre Kinder zur Schule, weil sie Angst um ihren Nachwuchs haben“, so Ortsbürgermeisterin. Ein Weg, den die Kinder vor dem Übergriff auf die Siebenjährige allein bewältigt hätten. „Im Ort wünschen wir uns alle, dass der Fall so schnell wie möglich aufgeklärt wird“, sagt Müller.

Wenn es den Ermittlern gelingt, den Tatverdächtigen festzunehmen, drohen diesem strafrechtliche Konsequenzen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, sieht der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren vor.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Wie berichtete, hat die Kriminalinspektion Mayen die Ermittlungen übernommen und bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstagnachmittag eine Person in dem oben beschriebenen Bereich beobachtet, auf die folgende Beschreibung zutrifft: Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, heller Teint, dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart, schwarzes T-Shirt und kurze, schwarze Hose? Wer hat ansonsten Beobachtungen gemacht, die mit diesem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Remagen unter Tel. 02642/93820 oder per E-Mail an piremagen.wache@polizei.rlp.de