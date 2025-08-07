Die Restaurierung von alten Bildern ist ein mühsames Geschäft und erfordert viel Können und Geduld. So hat sich zum Beispiel Diplom-Restauratorin Katrin Etringer in ihrem Atelier in Koblenz-Bubenheim jetzt mit zwei großen Gemälden beschäftigt, die in der Pfarrkirche St. Laurentius in einem schweren vergoldeten Holzrahmen seitlich des Altars als Überbleibsel des ehemaligen Hochaltares hängen.

Gemälde sind sehr anfällig für Feuchtigkeit

Bei der Flut im Juli 2021 waren diese Werke zwar nicht unmittelbar betroffen, haben aber sehr unter der im Gotteshaus entstandenen allgemeinen Feuchtigkeit gelitten. Es handelt sich dabei einmal um eine Darstellung des Heiligen Laurentius in seinem Martyrium, so wie es um 1500 von Tizian gemalt wurde. Viel später, um 1700, wurde es von einem unbekannten Künstler nachgemalt. Das allerdings seitenverkehrt, um es sogleich als Kopie von Tizian erkennen zu können. Das andere Bild von einem ebenfalls unbekannten Künstler ist wohl im 19. Jahrhundert entstanden und stellt die Dreifaltigkeit dar. Auf Leinwand gemalt und mit einem Holzrahmen versehen, sind die Werke sehr empfindlich, was Feuchtigkeit angeht, und wurden so im Rahmen der Wiederherstellung von St. Laurentius zuerst zu einem Fachmann nach Mendig zur Holzrestaurierung und dann nach Koblenz-Bubenheim gebracht.

„Es hat eine große Faszination, mit den alten Kunstwerken zu arbeiten, ihre Geschichte zu spüren und so den alten Meistern nahe zu sein.“

Diplom-Restauratorin Katrin Etringer

Natürlich sind die historischen Fresken an den Wänden von St. Laurentius die ganz besonderen Kunstwerke der Pfarrkirche, die ebenfalls in unendlich mühevoller Arbeit von Fachleuten restauriert wurden. Es ist Etringer besonders wichtig, all ihre Kollegen zu erwähnen, denn die neu erstrahlende Pfarrkirche ist ein echtes Gesamtkunstwerk. Aber dabei haben auch die beiden erwähnten Ölgemälde ihren historischen Wert.

i Es war für Katrin Etringer (rechts) und ihre Gehilfin schon ein ungewöhnlicher Auftrag, die großen Ölgemälde aus St. Laurentius zu restaurieren. Studio Etringer. Jochen Tarrach

Katrin Etringer hat uns einen Einblick in ihr Atelier gewährt: Viel Besucherverkehr gibt es hier nicht. Es muss Ruhe für die Konzentration herrschen, denn es ist eine reine Geduldsarbeit, zum Beispiel ein altes Ölgemälde zu reinigen. An einem auf einem Stativ stehenden Gemälde mit dem Motiv der Gottesmutter aus einer anderen Kirche führt die Diplom-Restauratorin ihre Arbeit vor.

Restauration ist auch eine Kunst

„Es hat eine große Faszination, mit den alten Kunstwerken zu arbeiten, ihre Geschichte zu spüren und so den alten Meistern nahe zu sein“, erklärt sie ihren Beruf. So weht auch ein Hauch der Geschichte durch ihr Atelier. Noch zahlreiche, an den Wänden stehende Bilder alter Meister warten auf die Behandlung. So sind noch mehrere weitere Restauratorinnen hier beschäftigt. Neben Carina Senger und Lotte Sckopp ist das Noemie Karadimas aus Paris, die hier für einige Monate Erfahrungen sammeln möchte. Zentimeter für Zentimeter wird mit einem Wattebausch und einer speziellen Tinktur das Bild gereinigt, und es ist besonders für den Laien erstaunlich, was da alles wieder sichtbar wird. So ist es natürlich auch besonders wichtig zu wissen, mit welcher Tinktur man arbeiten kann und mit welcher nicht. Die Restauration ist eben auch eine besondere Kunst.