Wie Böschungssicherung läuft
Sicherheitslage der B9 am Mittelrhein bleibt stabil
Stahlnetze werden - wie hier im Hochschwarzwald - häufig zur Felssicherung montiert. Das trifft auch auf Abschnitte an der B9 zu
Stahlnetze werden - wie hier im Hochschwarzwald - häufig zur Felssicherung montiert. Das trifft auch auf Abschnitte an der B9 zu.
Rolf Haid. picture-alliance / dpa/dpaweb

Die Lage an der B9 wirkt stabil – doch steile Hänge und wechselnde Wetterbedingungen bleiben eine Herausforderung. Experten überwachen Gefahrenstellen fortlaufend und Sicherungsmaßnahmen sollen Risiken für Verkehrsteilnehmer begrenzen.

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Die Bundesstraße 9 zählt im Mittelrheintal zu den landschaftlich reizvollsten, aber auch geologisch anspruchsvollsten Verkehrsachsen in Rheinland-Pfalz. Steile Hänge, Felsformationen und die unmittelbare Nähe zur Bahnstrecke machen die Strecke anfällig für Steinschlag und Hangrutschungen.

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