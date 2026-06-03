Wie Böschungssicherung läuft Sicherheitslage der B9 am Mittelrhein bleibt stabil Martin Ingenhoven 03.06.2026, 10:00 Uhr

i Stahlnetze werden - wie hier im Hochschwarzwald - häufig zur Felssicherung montiert. Das trifft auch auf Abschnitte an der B9 zu. Rolf Haid. picture-alliance / dpa/dpaweb

Die Lage an der B9 wirkt stabil – doch steile Hänge und wechselnde Wetterbedingungen bleiben eine Herausforderung. Experten überwachen Gefahrenstellen fortlaufend und Sicherungsmaßnahmen sollen Risiken für Verkehrsteilnehmer begrenzen.

Die Bundesstraße 9 zählt im Mittelrheintal zu den landschaftlich reizvollsten, aber auch geologisch anspruchsvollsten Verkehrsachsen in Rheinland-Pfalz. Steile Hänge, Felsformationen und die unmittelbare Nähe zur Bahnstrecke machen die Strecke anfällig für Steinschlag und Hangrutschungen.







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