Die Lage an der B9 wirkt stabil – doch steile Hänge und wechselnde Wetterbedingungen bleiben eine Herausforderung. Experten überwachen Gefahrenstellen fortlaufend und Sicherungsmaßnahmen sollen Risiken für Verkehrsteilnehmer begrenzen.
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Die Bundesstraße 9 zählt im Mittelrheintal zu den landschaftlich reizvollsten, aber auch geologisch anspruchsvollsten Verkehrsachsen in Rheinland-Pfalz. Steile Hänge, Felsformationen und die unmittelbare Nähe zur Bahnstrecke machen die Strecke anfällig für Steinschlag und Hangrutschungen.