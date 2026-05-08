Einkaufen in Ahrweiler Shopping-Genuss-Abend überzeugt mit Wein und Oldtimern Jochen Tarrach 08.05.2026, 15:00 Uhr

i Benedikt Hahn von der Dagernova (links) hatte eifrig zu tun. Jochen Tarrach

Beim Shopping-Genuss-Abend in der Innenstadt von Ahrweiler standen am Donnerstag Wein und Oldtimer im Mittelpunkt der Veranstaltung. Aber natürlich gab es auch bei den Einzelhändlern wieder viel zu entdecken.

Shopping-Genuss-Abend in den Innenstädten von Ahrweiler und Bad Neuenahr, ein neues Format der Gewerbegemeinschaft, das seine Anlaufzeit brauchte, nun aber in vollem Glanz erstrahlt. Am Donnerstag war es die Innenstadt von Ahrweiler, die mit zusätzlichen Höhepunkten – einer Oldtimerausstellung des Ahr-Automobilclubs 1924 auf dem Marktplatz sowie einem Weinmarkt mit zwölf teilnehmenden Weingütern, die sich in oder vor den Einzelhandelsgeschäften ...







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