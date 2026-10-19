Kaum Platz und Bauarbeiten
Sesamstraße rettet Familientag im Neuenahrer Kurpark
Das Krümelmonster war für jedes Foto zu haben.
Das Krümelmonster war für jedes Foto zu haben.
Thomas Kölsch

Bauzäune, Platzmangel und mageres Programm ließen den Familientag im Kurpark von Bad Neuenahr recht matt wirken. Erst Ernie, Bert und das Krümelmonster brachten mit Liedern und Fröhlichkeit ein wenig Stimmung zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Drei flauschige Figuren haben das vergangene Wochenende gerettet: Ohne Ernie, Bert und das Krümelmonster wäre der Familientag im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler eine traurige Angelegenheit gewesen. Die beliebten Stars der Sesamstraße sorgten mit verschiedenen Bühnenshows und Volksnähe nicht nur bei Kindern für Freude.
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