Auftritt in Bonn
Serdar Somuncu ist zurück auf der Bühne
Der Kabarettist Serdar Somuncu gastierte in der Bonner Oper.
Der Kabarettist Serdar Somuncu gastierte in der Bonner Oper.
Thomas Kölsch

Der Kabarettist Serdar Somuncu ist zurück: Zwischen Provokation und Gewissen spielt er mit Tabus. Sein jüngster Auftritt in der Bonner Oper verunsichert – und zwingt das Publikum zum Nachdenken.

Lesezeit 4 Minuten
Er ist wieder da, der „Hassias“ mit dem Oralkomplex, der die wildesten Sexualfantasien feiert und sein Publikum mit Freuden verstört. Und auch sein Alter Ego ist zurückgekehrt, sein Gegenpol, ein empfindsamer Humanist und Empath, der für Frieden und Güte einsteht und doch zugleich keine einfachen Antworten gelten lässt.
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