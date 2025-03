Er ist wieder da! Bissig, beißend, vulgär wie eh und je, genüsslich schmähend und gegen jeden Anstand anredend, weil es zwar Wichtigeres auf der Welt gibt als die Verrohung der Sprache, die aber wenigstens die Menschen auf die Barrikaden bringt. Die Lust an der Provokation hat Serdar Somuncu in den zwei Jahren seit seinem offiziellen Abschied von der Kabarettbühne offensichtlich nicht verloren. Jetzt ist er zurück, angeblich des Geldes wegen – so behauptet er zumindest im Pantheon, wo er mit seinem aktuellen Programm „Songs and Stories“ gastiert. Sein Lebenswandel ist nun einmal teuer, bei all den Nutten und Drogen, die er missbraucht.

Womit das übliche Narrativ reaktiviert ist. Somuncu der Bad Boy, der Unangepasste, der die Doppelmoral des Westens anprangert, indem er sie selbst konsequent ausnutzt und all das thematisiert, über das man eigentlich nicht spricht. Mit dem Hassias als seinem Alter Ego hat er damit jahrelang die großen Hallen gefüllt, bevor er ihn vom Saulus zum Paulus wandelte. Und jetzt? Macht er da weiter, wo er aufgehört hat. Nur mit einem schwächeren Konzept. Und belanglosen Liedern.

Es bleiben ordinäre Worthülsen

Doch meist läuft dieser Ansatz ins Leere, bis nur noch ordinäre Worthülsen bleiben, gefüllt mit feuchten Träumen über Sex mit Annalena Baerbock, über Rimming und über Brasilian Waxing. Der Tabubruch bleibt folgenlos, zumal es Somuncu nicht gelingt, diese Passagen sinnvoll mit dem erst kürzlich beschlossenen Sondervermögen von Friedrich Merz und eigentlich unverrückbaren Werten wie Friede und Liebe zu verknüpfen. Der Hassias hätte das gekonnt. Aber der ist ja nicht mehr da.

Tatsächlich ist die Leerstelle, die einst diese Bühnenfigur füllte, immer dann besonders spürbar, wenn Somuncu sich auf seine Musik fokussiert. Natürlich sind die Wut- und Hassreden, die Verunglimpfungen und verbalen Diskriminierungen nur ein Stilmittel und bewusst der radikale Gegensatz zu den wahren Überzeugungen des 56-Jährigen – aber er trennt sie eben nicht von seinen oft melancholischen Sehnsuchtsliedern, vermischt vielmehr immer wieder die Grenzen und bleibt damit als Künstler zu diffus.

Zäsur war dringend nötig

Eigentlich war die von Somuncu angestrebte Zäsur dringend nötig gewesen, nachdem der Hassias nicht länger schockierte, sondern die Massen nur noch amüsierte. Das Publikum forderte die Zoten und Beleidigungen geradezu ein, wollte von ihm Anal- und Oral-Fantasien im Zusammenhang mit diversen Politikerinnen auf dem Silbertablett geliefert bekommen und feierte die derbe Sprache, die doch im Grunde nur Mittel zum Zweck sein sollte.

Somuncu wollte die Menschen zum Nachdenken bringen, wollte vorführen, dass eine derartige Sprache noch harmlos ist gegenüber dem, was heutzutage auf der Welt passiert. Diesen Impetus hat er immer noch, zumindest manchmal: Da schimpft Somuncu im Pantheon zum Beispiel gegen den 1. FC Köln, bezeichnet ihn unter anderem als schwul – und fragt dann, warum jemand dieses Wort eigentlich als Beleidigung auffassen könnte. Ein geschickter Schachzug, mit dem Somuncu wie so oft festgefahrene Denk- und Sprachmuster entlarvt.

Es fehlt der Gegenpol

Es spricht für sich, wenn der größte Applaus für eine musikalische Darbietung dann erschallt, wenn Somuncu es Helge Schneider gleich tut und scheinbar wahllos in die Tasten hämmert, während er gleichzeitig unterschwellig die richtigen Harmonien findet. Das kommt an, auch wenn es nicht für den Grimmepreis reicht, wir Somuncu selbst beklagt; die anderen Songs, für die auch Gitarrist Mirko Rum auf die Bühne kommt, können dagegen nicht überzeugen. Insofern fehlt ein dringend benötigter Gegenpol zu den vulgären Kommentaren Somuncus, die durch die vereinzelten Friedensbekundungen nur unzureichend ausgeglichen werden. Dem Publikum ist das allerdings nur recht: Es feiert Somuncu, gerade weil er nichts Neues bietet. Das kommt schon einer Resignation gleich. Und die passt weder zum Hassias noch zu Serdar Somuncu.