Frenetischer Applaus in Bonn Senta Berger und Friedrich von Thun lesen Loriot in der Beethovenhalle Thomas Kölsch 02.11.2026, 13:15 Uhr

i Senta Berger Thomas Kölsch

Nicht nur Szenen einer Ehe, auch Interviews mit frauenfeindlichen Wissenschaftlern und falschen Astronauten sorgten in der Beethovenhalle für Lachsalven im Publikum. Und dazu gesellte sich eine hervorragende Kunstpfeiferin.

Missverständnisse sind in der menschlichen Kommunikation Alltag und gerade deswegen oft die Keimzelle des Absurden. Vor allem, wenn Loriot beteiligt ist. Der Humorist, der mit seinen Sketchen und Cartoons ganze Generationen zum Lachen brachte und für etliche ikonische Szenen und Zitate verantwortlich ist („Die Ente bleibt drin!







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