Frenetischer Applaus in Bonn
Senta Berger und Friedrich von Thun lesen Loriot in der Beethovenhalle
Senta Berger
Senta Berger
Thomas Kölsch

Nicht nur Szenen einer Ehe, auch Interviews mit frauenfeindlichen Wissenschaftlern und falschen Astronauten sorgten in der Beethovenhalle für Lachsalven im Publikum. Und dazu gesellte sich eine hervorragende Kunstpfeiferin.

Lesezeit 2 Minuten
Missverständnisse sind in der menschlichen Kommunikation Alltag und gerade deswegen oft die Keimzelle des Absurden. Vor allem, wenn Loriot beteiligt ist. Der Humorist, der mit seinen Sketchen und Cartoons ganze Generationen zum Lachen brachte und für etliche ikonische Szenen und Zitate verantwortlich ist („Die Ente bleibt drin!
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