Villa am Buttermarkt in Adenau Seniorenheim: „Bei uns darf auch gefeiert werden“ Johannes Kirsch 16.01.2026, 12:00 Uhr

i Uwe Berens, Geschäftsführer der Projekt 3 gGmbH, und Bettina Junglas-Hens, Pflegedienstleitung in der Villa am Buttermarkt Johannes Kirsch

Geselligkeit und Frohsinn im Altenheim. Im Eifelstädtchen Adenau ist das kein Widerspruch. Sondern es wird Tag für Tag sowohl von den Bewohnern als auch von den Pflegekräften gelebt. Wie das gelingt und wo die Herausforderungen dabei liegen.

Den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das dürfte die Maxime vieler sozialer Einrichtungen sein. Beim Seniorenheim „Villa am Buttermarkt“ in Adenau steckt mehr dahinter als eine bloße Phrase. Was unterscheidet die „Villa“ inmitten der Eifel, die seit 1997 in Trägerschaft der Projekt 3 gGmbH mit Sitz in Mayen steht, von anderen Einrichtungen?







Artikel teilen

Artikel teilen