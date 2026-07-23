Marienthaler Lichterabende Seit 40 Jahren erleben Gäste Zauber in der Klosterruine Lars Tenorth 23.07.2026, 11:00 Uhr

i Die Marienthaler Lichterabende in der Klosterruine warten mit einer ganz besonderen (Licht-)Stimmung auf. Martin Gausmann

Marie Jo Gaudry-Pankowski und Friedhelm Pankowski organisieren seit 40 Jahren die Marienthaler Lichterabende. Er wird heute 80 Jahre alt, für ihn ist es ein Herzensanliegen. Sie blicken auf die jüngste Veranstaltung und Höhepunkte der Vergangenheit.

Mit Kerzen und Fackeln ist die Bühne der Klosterruine in Marienthal ausgeleuchtet. Gebannt lauscht das Publikum bei dieser besonderen Atmosphäre den Klängen der französischen Akkordeonistin Lydie Auvray, die auch als „Grande Dame des Akkordeons“ bekannt ist.







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