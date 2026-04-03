Es ist ein besonderes Geschäft in der Bachovenstraße 10 und nicht mehr aus Sinzig wegzudenken: „Les Olives“. Jetzt konnte Inhaberin Marie-Luise Genette ein echtes Jubiläum feiern.
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Bei einem Streifzug durch die Bachovenstraße in Sinzig fällt dieser Laden sofort in den Blick: „Les Olives“. Ende März 2001 – also vor 25 Jahren – hat Inhaberin Marie-Luise Genette ihr Fachgeschäft für mediterrane Feinkost, Weine und Spirituosen in ihrem Elternhaus eröffnet und damit eine echte Marktlücke in Sinzig geschlossen.