Einzelhandel in Sinzig Seit 25 Jahren gibt es feine Kost bei „Les Olives“ Silke Müller 03.04.2026, 15:00 Uhr

i Marie-Luise Genette vor der Frischetheke in ihrem Laden „Les Olives“. Silke Müller

Es ist ein besonderes Geschäft in der Bachovenstraße 10 und nicht mehr aus Sinzig wegzudenken: „Les Olives“. Jetzt konnte Inhaberin Marie-Luise Genette ein echtes Jubiläum feiern.

Bei einem Streifzug durch die Bachovenstraße in Sinzig fällt dieser Laden sofort in den Blick: „Les Olives“. Ende März 2001 – also vor 25 Jahren – hat Inhaberin Marie-Luise Genette ihr Fachgeschäft für mediterrane Feinkost, Weine und Spirituosen in ihrem Elternhaus eröffnet und damit eine echte Marktlücke in Sinzig geschlossen.







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