Vater überlebt Crash mit Auto Seit 2025 fahren Motorräder allein auf dem Nürburgring Maja Wagener 30.05.2026, 12:00 Uhr

i 46.000 Motorradfans trafen sich zum Auftakt der Motorradsaison "Anlassen" am Nürburgring. Thomas Frey

2012 wurde ein Familienvater auf dem Motorrad in der Nordschleife von einem Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt. Er überlebte, doch dieses Glück hatten andere nicht. 2025 hat der Nürburgring deshalb Touristenfahrten „neu strukturiert“.

Peer Mattijat aus Berlin hatte einen Schutzengel oder, wie er sagt, müsse es einen Grund gehabt haben, dass er noch lebe. Der Familienvater hatte im Juli 2012 einen schlimmen Unfall auf der Nordschleife am Nürburgring, als er bei einer Touristenfahrt mit seinem Motorrad unterwegs war, stürzte und ihn ein französischer Autofahrer überfuhr.







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