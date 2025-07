Stefan Linder sitzt auf der Terrasse seines Einfamilienhauses in einem Dörfchen auf dem Maifeld und wirkt entspannt. Vor sich auf dem Tisch liegt neben der Kaffeetasse ein Notizbuch, in das der pensionierte Kriminalhauptkommissar seine Erinnerungen geschrieben hat. Erinnerungen an seine Dienstjahre als Feldjäger und Personenschützer des Generalinspekteurs bei der Bundeswehr, Erinnerungen an die anschließende Karriere bei der Polizei, von Schutzpolizei bis zur Kripo, an spektakuläre Ermittlungen in zahlreichen Mord- und Totschlagsfällen. Und Erinnerungen an die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Die hat er als Leiter der Vermisstenstelle hautnah miterlebt. „Das war mein größter Fall“, sagt er jetzt im Rückblick.

Stefan Linder, der als Kriminalhauptkommissar die Vermisstenstelle nach der Ahrflut geleitet hat

Dabei hatte er schon viel gesehen und erlebt in seiner beruflichen Karriere: „Als Personenschützer des Generalinspekteurs war ich schon in jungen Jahren auf allen Kontinenten unterwegs“, erzählt er. Zu dieser Zeit gehörte der Umgang mit Terrordrohungen und Anschlagsplänen zu seinem Arbeitsalltag. Und auch später bei der Kriminalpolizei hatte er oft mit Todesermittlungen zu tun, dem Umgang mit Angehörigen – und mit Tätern. Doch die Nacht auf den 15. Juli 2021 und die zwei Wochen danach waren etwas ganz anderes. „Da hat man den Druck gespürt.“

Schon drei Jahre zuvor war Linder „am grünen Tisch“ zum Leiter der Vermisstenstelle ernannt worden, als er gerade bei der Kripo in Mayen tätig war. „Das hatte ich eigentlich nur am Rande wahrgenommen: Solch ein Einsatz kommt ja nur im Fall einer Großschadenslage zum Tragen. Damals glaubte ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser Fall überhaupt jemals eintritt.“ Doch da sollte er sich irren. In jener Julinacht des Jahres 2021 trat der Katastrophenfall ein – an der Ahr, wo Stefan Linder die ersten zehn Jahre seines Lebens verbracht hatte.

Die erste Phase war Chaos

Am Morgen des 15. Juli, einem Donnerstag, wurden die Einsatzpläne für Großschadenslagen aus der Schublade geholt. „Ich übernahm den Einsatzabschnitt, bekam 25 Kollegen aus verschiedenen Dienststellen zugeteilt“, berichtet Stefan Linder. Doch schnell zeigte sich, dass die Planungen in der Realität an ihre Grenzen kamen. „Kein noch so ausgefeilter Plan überlebt die erste Feindberührung“, so formuliert es der ehemalige Bundeswehrsoldat selbst.

i Fassungslosigkeit angesichts der Zerstörung: Wie hier am 15. Juli 2021 in Ahrweiler wurde den Menschen erst langsam das Ausmaß der Ahrflut bewusst. Christian Koniecki

Die E-Mail-Postfächer der Kripo waren dem Ansturm nicht gewachsen, liefen in kürzester Zeit voll. Aus vielen dieser Mails und aus dem Funkverkehr waren das Chaos und die Verzweiflung im Flutgebiet herauszuhören. „Die Zahl der Vermisstenmeldungen wuchs blitzartig an. Am Ende hatten wir rund 5700 Fälle auf den Tischen liegen.“ Dazu kamen die ganz praktischen Probleme: „Niemand von uns hatte eine Ausbildung in der Einsatzsoftware GSL. Man musste erst einmal verstehen, was man überhaupt tun muss. Zu dem Zeitpunkt lagen schon viele Hundert gemeldete Vermisste vor, darunter auch unbekannte Tote, die wir erkennen mussten“, erinnert er sich.

Die ersten Stunden und Tage waren herausfordernd. „Es gab keine Struktur und kein Plan in dieser Chaosphase. Die Kommunikation war schwierig. Personal war zwar da, aber mangels Ideen konnten wir es zunächst nicht sinnvoll einsetzen.“

Ein Telefonat, das alles änderte

Neben den Organisationsproblemen kam die psychische Belastung hinzu: „Wir haben viele Gespräche von Angehörigen entgegengenommen.“ An einen Fall erinnert sich Linder besonders eindrücklich. „Ein älterer Herr war am Telefon, ganz gefasst. Er wollte von mir wissen, wo seine Tochter, ihr Mann und die Kinder seien. Zu der Zeit war keiner der Namen auf unserer Liste der identifizierten Toten, also versuchte ich, ihn zu beruhigen. Ich sagte, dass vielen die Flucht vor den Wassermassen noch gelungen sei, sie bei Bekannten oder Freunden untergeschlüpft wären. Doch er erwiderte in ganz ruhigem Ton, dass sie alle tot seien. Er wäre gerade an der Stelle, an der das Haus gestanden hatte. Nachbarn hätten die gesamte Familie in der Nacht noch auf dem Dach sitzen sehen, bevor die Flut alles wegriss. Dieser Mann wusste zu dem Zeitpunkt schon mehr als wir.“

i Das Lebenshilfehaus in Sinzig am 15. Juli 2021: Allein dort waren in der Nacht zuvor 12 Bewohner in den schnell ansteigenden Fluten ums Leben gekommen. Christian Koniecki

So gab es von Beginn an auch für die Polizisten der Vermisstenstelle viele Trauergespräche mit Angehörigen zu führen, die auch an den Profis nicht spurlos vorbeigingen. „Erschöpfung und Verzweiflung schon nach zwei Tagen“, fasst Linder es knapp zusammen.

Dann kam das Wochenende nach der Flut: „Wir machten den ersten verzweifelten Versuch, direkt im Flutgebiet mit Bildern von Toten und aufgrund der Auffindesituation leichter zu identifizierenden Personen diesen einen Namen zu geben und auch nicht erreichbare Vermisste aufzuklären. Wir wollten die mittlerweile Tausende Namen umfassende Vermisstenliste um die Zahl der noch Lebenden reduzieren, damit man an die vermissten Toten kommt. Dazu schickten wir auch einzelne Teams mit Hubschraubern in die unzugänglichen Gebiete. Und das alles weiterhin in einer Atmosphäre von Chaos und Verwirniss.“

i Eines der wenigen Erinnerungsfotos, die Stefan Linder während seiner Einsätze in den Tagen nach der Ahrflut gemacht hat. „Wir hatten gar keine Zeit für so etwas", sagt er heute. Stefan Linder

Doch mit der Zeit kam Struktur in die Arbeit der Vermisstenstelle: Das Team bekam eine Einsatzzentrale, „unseren War-Room“, in der Polizeiinspektion Neuwied. Mit dabei war Fachpersonal aus den Fachkommissariaten 1 im ganzen Land, das von Neuwied und Trier aus operierte. Zudem entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit der Identifizierungskommission (IDKO) des Bundeskriminalamts (BKA), „für die wir Angehörige aufgesucht haben, um Verwandten DNA-Proben zu entnehmen, den Zahnstatus zu ermitteln oder in verlassenen Wohnungen Fingerabdrücke oder DNA zu finden, um es dann an die IDKO zur Auswertung zu senden. Die Teams in Trier wurden von uns mit konkretem Auftrag ins Flutgebiet geführt, unsere Neuwieder Teams ebenso. Der Einsatzabschnitt hatte zeitweise bis zu 50 Beamte Personal an zwei Standorten.“

Es gelang schnell, eine sehr gut funktionierende Führungscrew zu schmieden. „So haben wir uns gegenseitig gestützt. Nur in dieser engen Zusammenarbeit war überhaupt ein Erfolg möglich. Während viele noch in der Chaosphase waren, haben wir innerhalb kurzer Zeit den Angehörigen ihre Toten wiedergebracht.“ Und trotz der effektiveren polizeilichen Arbeit blieb es für den Leiter der Vermisstenstelle in seiner Rolle als Vorgesetzter schwer. „Ich habe Beamte in den Einsatz geschickt, die beschädigt wieder zurückkamen, aber es gab keinerlei Alternative hierzu“, sagt er aus heutiger Sicht.

Gut zwei Wochen nach der Flut war der polizeiliche Einsatz rund um die Ahrflut für Stefan Linder vorbei: Er übergab die Leitung an einen Nachfolger, wobei es nur noch wenige Tote zu identifizieren galt. 75 Personen waren es am Ende. Am Anfang der dritten Woche nach der Flut wurde der Einsatzabschnitt in sehr viel kleinerer Form nach Mayen verlegt.

i Die Flutkapelle bei Walporzheim ist heute Stefan Linders Lieblingsort im Ahrtal. Hierher kehrt er immer wieder zurück - mit all seinen Erinnerungen an den Juli 2021. Christian Koniecki

Doch für den Menschen Stefan Linder war der Einsatz noch lange nicht vorbei. „Danach ging es erst einmal mit meiner Frau in den Urlaub. Ich hatte während des Einsatzes fünf Kilogramm abgenommen. Dann plagten mich die ganze Zeit Albträume. Mein Körper hatte sich nach zwei Wochen Dauerstress unter höchster Verantwortungslast mit Adrenalin und Cortisol selbst vergiftet.“ Eine Woche später ging sein Dienst wieder weiter. Er führte Stefan Linder auch wieder an die Ahr. „Im Februar 2022 wurde mir dann klar, dass mit mir etwas nicht stimmt.“

Mediziner bescheinigen dem gestandenen Polizisten ein posttraumatisches Belastungssyndrom, ausgelöst durch den Fluteinsatz an der Ahr – quasi ein Dienstunfall, den Linder auch als solchen im März 2022 an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion meldet. Doch die Anerkennung zieht sich bis zum September 2023 hin. Bis dahin arbeitet Linder weiter, rutscht dabei trotz therapeutischer Begleitung in einen Burnout, wird immer wieder krank. Hinzu kommen belastende Faktoren, wie etwa der Untersuchungsausschuss im Landesparlament. „Da ist die Polizei auf ungerechtfertigte Weise diskreditiert worden“, sagt er. „Der Einsatz war von Koblenz aus sehr professionell geführt. Die unvermeidliche Chaosphase angesichts dieser Katastrophe war von uns schnell überwunden, und jeder Kollege im Fluteinsatz hat über die Maßen hinaus hervorragende Arbeit geleistet, trotz Chaos und Zerstörung ringsherum.“

Inzwischen geht es Stefan Linder langsam wieder besser. Seit Januar 2025 ist er im Ruhestand. Und er hat das Schicksal als Chance genutzt: Seine ungewöhnliche Dienstzeit voller spannender und schrecklicher Ereignisse hat er niedergeschrieben. Gemeinsam mit dem Miles Verlag Berlin ist daraus ein Buch entstanden, das in diesen Tagen erscheinen soll. „Der verschwundene Herr Hoffmann“ lautet der Titel dieses autobiografischen Werkes, in dem sich drei Kapitel auch um die Ahrflut drehen. Zudem macht Linder gerade eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Naturheilverfahren in Koblenz. „Von den Toten zu den Lebenden“, fasst Linder diese Neuorientierung in seinem Leben prägnant zusammen.