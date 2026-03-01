Kandidaten für den Landtag: Seidler: „Es braucht mehr soziale Gerechtigkeit“
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Wolfgang Seidler tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 13 – Remagen/Sinzig – für die Partei AfD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Seidler in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.