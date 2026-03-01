Kandidaten für den Landtag
Seidler: „Es braucht mehr soziale Gerechtigkeit“
Wolfgang Seidler (AfD)
Thomas Knauf

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Lesezeit 3 Minuten
Wolfgang Seidler tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 13 – Remagen/Sinzig – für die Partei AfD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Seidler in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

