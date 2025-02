Landrätin berichtet aus Mainz „Sehr positive Signale“ für DRK-Fachklinik Bad Neuenahr 18.02.2025, 18:00 Uhr

i Ermutigendes konnte Landrätin Cornelia Weigand vom Runden Tisch mit Insolvenzverwalter Rainer Eckert und Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) zur DRK-Fachklinik Bad Neuenahr im Kreis- und Umweltausschuss berichten. Hans-Jürgen Vollrath

Positive Nachrichten für DRK-Fachklinik in Bad Neuenahr brachte Landrätin Cornelia Weigand mit in die Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses Ahrweiler. Sie berichtete vom Runden Tisch in Mainz mit Insolvenzverwalter und Landesgesundheitsminister.

Von „sehr positiven Signalen“ zur DRK-Klinik in Bad Neuenahr sprach Landrätin Cornelia Weigand nach einem Runden Tisch in Mainz. In der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses in der Berufsbildenden Schule (BBS) in Bad Neuenahr berichtete die Ahrweiler Kreischefin unter dem Tagespunkt „Verschiedenes“ aus einem Gespräch mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter der DRK-Kliniken Rainer Eckert und dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen