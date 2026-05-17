Lebensgefühl der 50er und 60er
Sehenswerte VW-Bullis locken Oldtimerfans nach Remagen
Hucky aus Berlin und Regina aus Buschhoven genießen das Treffen auf dem Campingplatz sichtlich.
Hucky aus Berlin und Regina aus Buschhoven genießen das Treffen auf dem Campingplatz sichtlich.
Judith Schumacher

Einmal VW-Bulli-Fan – immer VW-Bulli-Fan: Das hat sich beim Treffen von Oldtimerbesitzern auf dem Campingplatz „Goldene Meile“ in Remagen wieder einmal gezeigt. Bullis aus den 1950er- und 1960er-Jahren waren zu sehen. Ein Rahmenprogramm gab es auch.

Lesezeit 4 Minuten
Die Liebe zu einem VW-Bulli hält ein Leben lang. Und sie bringt Menschen mit der gleichen Leidenschaft zusammen. Einmal im Jahr zum Himmelfahrtswochenende ruft der Verein Bulli-Kartei mit Sitz in Wanfried zu einem großen Treffen für Freunde des Volkswagen-Transporters, der zwischen 1950 bis 1967 als erste Generation mit der geteilten Frontscheibe gebaut wurde, zusammen.

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