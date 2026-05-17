Lebensgefühl der 50er und 60er Sehenswerte VW-Bullis locken Oldtimerfans nach Remagen Judith Schumacher 17.05.2026, 18:00 Uhr

i Hucky aus Berlin und Regina aus Buschhoven genießen das Treffen auf dem Campingplatz sichtlich. Judith Schumacher

Einmal VW-Bulli-Fan – immer VW-Bulli-Fan: Das hat sich beim Treffen von Oldtimerbesitzern auf dem Campingplatz „Goldene Meile“ in Remagen wieder einmal gezeigt. Bullis aus den 1950er- und 1960er-Jahren waren zu sehen. Ein Rahmenprogramm gab es auch.

Die Liebe zu einem VW-Bulli hält ein Leben lang. Und sie bringt Menschen mit der gleichen Leidenschaft zusammen. Einmal im Jahr zum Himmelfahrtswochenende ruft der Verein Bulli-Kartei mit Sitz in Wanfried zu einem großen Treffen für Freunde des Volkswagen-Transporters, der zwischen 1950 bis 1967 als erste Generation mit der geteilten Frontscheibe gebaut wurde, zusammen.







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