Im Rahmen des Wiederaufbaus nach der Ahrflut 2021 plant die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sechs neue Hubbrücken für Radfahrer und Fußgänger. Bei einer Bürgerdialog-Veranstaltung erfuhren Interessierte mehr dazu.
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Sechs der Brücken über die Ahr, die als Ersatz für die bei der Flut 2021 zerstörten Bauwerke geplant sind, werden als Hubbrücken neu entstehen. Die Schwanenteichbrücke, die Casino-Brücke, die Maria-Hilf-Brücke und die Amseltalbrücke in Bad Neuenahr sowie die Brücke Otlerstraße und die Obertorbrücke in Ahrweiler werden in der – für die Stadt neuartigen – Konstruktion entstehen.