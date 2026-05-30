Bürgerdialog in Bad Neuenahr Sechs Ahr-Hubbrücken halten Extremhochwassern stand Jochen Tarrach 30.05.2026, 06:00 Uhr

i Hermann-Josef Pelgrim, Geschäftsführer der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mnH, erklärt, dass beim Hochwasserschutz alles mit allem zusammenhängt. Jochen Tarrach

Im Rahmen des Wiederaufbaus nach der Ahrflut 2021 plant die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sechs neue Hubbrücken für Radfahrer und Fußgänger. Bei einer Bürgerdialog-Veranstaltung erfuhren Interessierte mehr dazu.

Sechs der Brücken über die Ahr, die als Ersatz für die bei der Flut 2021 zerstörten Bauwerke geplant sind, werden als Hubbrücken neu entstehen. Die Schwanenteichbrücke, die Casino-Brücke, die Maria-Hilf-Brücke und die Amseltalbrücke in Bad Neuenahr sowie die Brücke Otlerstraße und die Obertorbrücke in Ahrweiler werden in der – für die Stadt neuartigen – Konstruktion entstehen.







Artikel teilen

Artikel teilen