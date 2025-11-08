Poesie im Pantheon Scrollen in der Unendlichkeit: Matthias Brodowy in Bonn Thomas Kölsch 08.11.2025, 15:00 Uhr

i Matthias Brodowy Thomas Kölsch

Er setzt auf Poesie, auf Sprache, auf leise Töne - und das mit ganz starker Wirkung. Matthias Brodowy hat im Bonner Pantheon Eindruck hinterlassen.

„Was wollte ich Ihnen eigentlich sagen?“ Eine schwierige Frage, auf die keiner eine Antwort kennt, noch nicht einmal Matthias Brodowy. Muss wohl Demenz sein. Andererseits ist ein Bekenntnis zumindest ein Anfang. Mitunter sogar ein überaus unterhaltsamer, nämlich immer dann, wenn Kabarettist Brodowy beim Wühlen im eigenen Hirn einige Anekdoten aus der eigenen Familie hervorkramt und anhand derer einige der großen gesellschaftlichen Probleme der ...







Artikel teilen

Artikel teilen