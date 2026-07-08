Neues Bad in der Grafschaft?
Schwimmschule Sharky spielt entscheidende Rolle
In der Schwimmschule Sharky im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg lernen Kinder zu schwimmen. Derzeit ist im Gespräch, ob ein beda
In der Schwimmschule Sharky im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg lernen Kinder zu schwimmen. Derzeit ist im Gespräch, ob ein bedarfsorientiertes Schwimmbad dieser Art auch in der Grafschaft entstehen könnte.
Andreas Pohl

Bei den Überlegungen, die Schwimmbadkapazitäten in der Grafschaft zu erhöhen, rückt ein Modell der Firma Freistil in den Fokus. Verknüpft ist es mit der Schwimmschule Sharky. Martin Becker klärt als Akteur über Hintergründe und Besonderheiten auf.

Lesezeit 3 Minuten
Wird ein neues Schwimmbad in der Grafschaft, möglicherweise im Innovationspark Rheinland, errichtet? Aktuell werden Gespräche geführt. Das Unternehmen Freistil und die Schwimmschule Sharky rücken in den Mittelpunkt des Vorhabens. Personell verzahnt ist die Geschichte vor allem auch mit Martin Becker, Mitglied der Geschäftsführung der Schwimmschule Sharky und zudem Geschäftsführer des Unternehmens Freistil GmbH.
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