Schließung der Römer-Thermen Schwimmkurse suchen nach einer Ausweichmöglichkeit Luis Loth 29.09.2026, 10:00 Uhr

i Das Thermal-Innenbecken der Römer-Thermen wird im Rahmen der Sanierung neu gefliest. Dominik Ketz. Römer-Thermen

Die geplante Schließung der Römer-Thermen beeinflusst nicht nur den öffentlichen Badebetrieb. Auch Anbieter von Schwimmkursen müssen sich nach Alternativen umsehen. Für viele Kinder könnten die Kurse während der Sanierung ausfallen.

Im Zuge der geplanten Generalsanierung schließen die Römer-Thermen in Bad Breisig voraussichtlich ab April 2027 bis Februar 2028. Das trifft auch die Schwimmschule Seestern, die dort wöchentlich ihre Kinderschwimmkurse anbietet. Jeden Dienstag lernen insgesamt 36 Kinder in sechs verschiedenen Kursen das Schwimmen.







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