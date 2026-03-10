Gymnasium Calvarienberg
Schwierige Deals: Schüler simulieren Klimakonferenz
Die Gruppe, die die Interessen der anderen Entwicklungsländer vertritt, überlegt sich ihre ausgeklügelte Verhandlungsstrategie.
Lars Tenorth

Mehr Verständnis für diverse Länderinteressen entwickeln: Am Gymnasium Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es eine besondere Unterrichtseinheit. Schüler simulierten eine Klimakonferenz und lernten dabei viel. Das nehmen sie konkret mit. 

Lesezeit 3 Minuten
Diskussionswellen rauschen durch den Mehrzweckraum des Gymnasiums Calvarienberg. Elftklässler debattieren entschieden und treten für ihre Klimapositionen ein. So möchte die Gruppe, die die Interessen der anderen Entwicklungsländer vertritt, deutlich mehr Geld für sich aus dem Klimafonds erhalten: „Wir brauchen das Geld“, sagt Emma Engbert.

