Bewohner in Kripp retten sich Schwerer Wohnungsbrand: Feuer bricht in der Küche aus Lars Tenorth 01.11.2026, 14:00 Uhr

i 49 Kräfte der Feuerwehr waren in Kripp im Einsatz. (Symbolfoto) Klaus-Dietmar Gabbert. picture alliance/dpa

Glück im Unglück: In der Nacht auf den 1. November kam es in Kripp zu einem schweren Wohnungsbrand. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt. Es war ein Großeinsatz. Auf Nachfrage nennt die Polizei jetzt Details des Einsatzes.

Es hätte noch schlimmer ausgehen können, doch ein Wohnungsbrand in Kripp hat glücklicherweise ohne Verletzte oder gar Tote geendet. Dennoch hat der Brand für die Bewohner Folgen. In der Nacht auf den 1. November kam es zu einem schweren Wohnungsbrand, wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet.







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