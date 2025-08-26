Der Schwarzstorch ist eine seltene Art, gilt als gefährdet und steht unter Artenschutz. Im Ahrtal scheint es dem Vogel gut zu gefallen, er nistet dort. Doch weitere Brutpaare werden wohl nicht hinzukommen. Wieso das so ist, erklärt ein NABU-Experte.

Mehr als 100 Jahre lang galten sie hier als ausgestorben, allmählich stabilisiert sich ihre Population wieder: die Schwarzstörche in Deutschland. Doch sie sind immer noch selten, und es ist ein Glücksfall, wenn man sie zu Gesicht bekommt. Im Kreis Ahrweiler scheinen sie sich aber recht wohlzufühlen, denn vereinzelt sind sie zu sehen wie unlängst in Ahrbrück, bei Schuld oder auch an der Ahrmündung und im Vinxtbachtal.

„Wir haben hier durch die zahlreichen Bäche und die Ahr beste Bedingung.“

Jürgen Wagner, Vorstandsmitglied des Naturschutzbunds (NABU) im Kreis Ahrweiler

Jürgen Wagner, Förster im Ruhestand und Vorstandsmitglied des Naturschutzbunds (NABU) im Kreis Ahrweiler, zugleich Landesbeauftragter für das Monitoring von Großkarnivoren wie Wolf, Luchs und Co., ist auch Schwarzstorchexperte und beobachtet das Vorkommen seit Jahrzehnten. „Wir haben hier durch die zahlreichen Bäche und die Ahr beste Bedingung. Der rotschnäblige Schwarzstorch ist ein Feinschmecker und ernährt sich von Mühlkoppen, Forellen, Bachkrebsen, Neunaugen oder auch Köcherfliegenlarven“, erklärt er.

i Drei Schwarzstörche lassen es sich an der Ahr gut gehen. Michael Andres

Die Population der Vögel sei hier seit langer Zeit stabil und werde vermutlich nicht mehr ansteigen. Denn jedes Schwarzstorchpaar brauche eine sehr große Fläche zum Überleben. „Die entsprechende Fachliteratur spricht von 100 Quadratkilometern, die ein Paar braucht. Bricht man das auf den Kreis Ahrweiler herunter, so kommen wir auf sechs bis sieben Paare, die ein Areal von 20 bis 40 Quadratkilometern für sich vereinnahmen, also 780 Quadratkilometer ohne die Grafschaft. Nimmt man den Kreis Ahrweiler und den nördlichen Teil vom Kreis Mayen-Koblenz zusammen, dann sind es sechs bis zehn Paare. Eine dichtere Population gibt es nur in Litauen“, erläutert Wagner. „Es wird hier, was die Population angeht, nicht dichter werden, denn der Schwarzstorch ist territorial und wird sich dann eher in Richtung Luxemburg, Belgien oder den Hunsrück ausbreiten, wobei Letzterer auch schon gut besiedelt ist“, sagt der Förster.

Mittelspannungsleitungen werden zur Gefahr

Ende des 19. Jahrhunderts galt der Schwarzstorch für lange Zeit als ausgestorben. Heute gilt er immer noch als gefährdet und steht unter Artenschutz. „Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Horststandorte, die sich verborgen tief in alten Laubholzbeständen befinden, nicht weitergegeben werden. Zu den natürlichen Feinden des Schwarzstorchs gehört der Uhu, aber in der letzten Zeit hatten wir vermehrt Probleme mit Waschbären, die in die Horste klettern“, so Wagner.

i Ein Schwarzstorch in einem Meer von flutendem Hahnenfuß Michael Andres

Die größte Gefährdung ginge aber von den Mittelspannungsleitungen der Stromversorgung aus. Die meisten Verluste gäbe es beim Anflug der Strommasten oder bei dem Kontakt mit den Leitungen. Deshalb habe der Stromversorger RWE Masten in den letzten Jahren mit Aufsitzstangen versehen oder stromführende Leitungen teils isoliert. Windkraftanlagen hingegen seien nicht unbedingt ein Ausschlussgrund für die Ansiedlung von Schwarzstörchen. „In ganz Deutschland gab es hierdurch vielleicht nur vier oder fünf Einzelfälle über einen Zeitraum von 20 Jahren, in denen diese Vögel zu Schaden kamen“, betont Wagner. Wagner selbst hatte schon viele Sichtkontakte zu den Vögeln. „Man sieht, was man kennt, wenn das Auge daran gewöhnt ist“, sagt er.

i Selten: Drei Schwarzstörche auf einmal picken in der Ahr nach Nahrung. Michael Andres

Erster Nachweis im Ahrkreis 1982

Das Landesamt für Umweltschutz (LfU) informiert auf seiner Internetseite im Rahmen des Artenschutzprogramms über den seltenen und scheuen Waldbewohner. Dort heißt es, dass der Schwarzstorch früher als Fischereischädling und Unglücksbringer verfemt war und deshalb massiv verfolgt wurde. Deshalb wurde er in Rheinland-Pfalz bereits um 1850, in ganz Westdeutschland spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Brutvogel ausgerottet. In den 1970er-Jahren fasste der Schwarzstorch in Deutschland wieder Fuß. In Rheinland-Pfalz gelang der erste Brutnachweis 1982 im Ahrgebirge. Seither begleitet das LfU fachlich die überwiegend ehrenamtliche Erfassung im Arbeitskreis Schwarzstorch.

i Der Schwarzstorch ist ein Feinschmecker und ernährt sich unter andem von Flußkrebsen, Forellen oder Mühlkoppen. Michael Andres

Im Ahrtal fielen Schwarzstörche ab 1983 dem Anflug an Mittelspannungsleitungen zum Opfer. Hauptsächlich unerfahrene Jungtiere verunglückten, wenn sie etwa durch Störungen bei der Nahrungssuche in den engen Kerbtälern aufgescheucht wurden und beim panischen Abflug gegen über die Täler führende Stromleitungen stießen. Einige landeten auch auf den ungesicherten Traversen von Masten, wodurch die Tiere einen Kurzschluss auslösten und verbrannten. In Zusammenarbeit mit der Energieversorgung, Landesforsten sowie dem ehrenamtlichen und amtlichen Naturschutz wurde durch das Anbringen von „Sitzbrettern“ ein Großteil der Gefahrenpunkte entschärft.

i Einen Schwarzstorch an der Ahr im Anflug hatte Naturfotograf Michael Andres vor der Linse. Michael Andres

Die Wiederbesiedlung beschränkte sich bis in die 1990er-Jahre ausschließlich auf die nördlichen Landesteile. Im Zuge der Umsetzung der europäischen Vogelschutzrichtlinie sind die wichtigsten Brutgebiete als EU-Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Seit 2016 breitet sich die Art langsam auch in die südliche Landeshälfte aus. Der Schwarzstorch benötigt laut LfU zusammenhängende ruhige Mischwälder mit Altholzbeständen. Deshalb seien störungsarme natürliche Bäche und Feuchtbereiche wichtig, denn Schwarzstörche reagieren vor allem in Nestnähe sehr empfindlich auf Störungen während der Brutzeit, wie etwa durch unkoordinierte jagdliche und forstliche Maßnahmen sowie Freizeitbetrieb aller Art.