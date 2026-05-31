Das Schwanenteichgelände bei Bad Bodendorf dient längst als Naherholungsgebiet. Die Ahrflut zwingt jetzt allerdings zu Arbeiten in Sachen Gewässerwiederherstellung, die dazu führen, dass der Schwanenteich im Weg ist.
Lesezeit 4 Minuten
Das seit mehr als 40 Jahren als Naherholungsgebiet von vielen Bürgern geschätzte Areal des Schwanenteichs bei Bad Bodendorf soll verlegt werden. Der Verein Tier- und Naturfreunde Schwanenteich hegt und pflegt das Areal seit nunmehr 50 Jahren. Wohin genau es verlegt wird, ist noch unklar.