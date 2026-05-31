Verbreiterung der Ahr
Schwanenteichgelände bei Bad Bodendorf wird verlegt
Das Schwanenteichgelände soll ein neues Zuhause finden. Und für die Wasservögel soll es einen neuen Teich geben.
Das Schwanenteichgelände soll ein neues Zuhause finden. Und für die Wasservögel soll es einen neuen Teich geben.
Judith Schumacher

Das Schwanenteichgelände bei Bad Bodendorf dient längst als Naherholungsgebiet. Die Ahrflut zwingt jetzt allerdings zu Arbeiten in Sachen Gewässerwiederherstellung, die dazu führen, dass der Schwanenteich im Weg ist.

Lesezeit 4 Minuten
Das seit mehr als 40 Jahren als Naherholungsgebiet von vielen Bürgern geschätzte Areal des Schwanenteichs bei Bad Bodendorf soll verlegt werden. Der Verein Tier- und Naturfreunde Schwanenteich hegt und pflegt das Areal seit nunmehr 50 Jahren. Wohin genau es verlegt wird, ist noch unklar.

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