Weißer Ring in Ahrweiler Schutz vor Missbrauch: Worauf Eltern achten können Nina Legler 02.05.2026, 06:00 Uhr

i Täter zwingen Kinder meist, über den sexuellen Missbrauch zu schweigen. Trotzdem kann es Warnsignale wie plötzliche Angstzustände oder Schlafprobleme geben, die Eltern hellhörig machen sollten. Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Der sexuelle Missbrauch des eigenen Kindes – für Eltern eine Horrorvorstellung. Doch wie schützt man seine Kinder davor, und auf welche Warnsignale sollte man achten? Gerhard Mainzer vom Weißen Ring in Ahrweiler sensibilisiert für das Thema.

Für Eltern gibt es wohl keine schlimmere Vorstellung: Das eigene Kind wird Opfer von sexuellem Missbrauch. Ein solcher Fall wird aktuell auch am Landgericht Koblenz verhandelt. Ein heute 64-jähriger Vater soll seine damals minderjährige Tochter jahrelang schwer sexuell missbraucht haben.







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