Der sexuelle Missbrauch des eigenen Kindes – für Eltern eine Horrorvorstellung. Doch wie schützt man seine Kinder davor, und auf welche Warnsignale sollte man achten? Gerhard Mainzer vom Weißen Ring in Ahrweiler sensibilisiert für das Thema.
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Für Eltern gibt es wohl keine schlimmere Vorstellung: Das eigene Kind wird Opfer von sexuellem Missbrauch. Ein solcher Fall wird aktuell auch am Landgericht Koblenz verhandelt. Ein heute 64-jähriger Vater soll seine damals minderjährige Tochter jahrelang schwer sexuell missbraucht haben.