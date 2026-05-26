Musikfestival in Bonn
Schumannfest widmet sich ganz dem Thema „Nacht“
Das Duo Wind & Spiel hat die ungewöhnliche Besetzung Blockflöte und Orgel.
Das Duo Wind & Spiel hat die ungewöhnliche Besetzung Blockflöte und Orgel.
Elza Loginova

Fast drei Jahrzehnte ist es her, als das Schumannfest erstmals in Bonn über die Bühne ging. Am Donnerstag, 27. Mai, startet die 27. Auflage des Musikfestivals. Unsere Zeitung sprach vor dem Auftakt mit Markus Schuck, einem der „Erfinder“ des Festes. 

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Fast drei Jahrzehnte ist es her, als das Schumannfest erstmals in Bonn über die Bühne ging. Am Donnerstag, 27. Mai, startet die 27. Auflage des Musikfestivals. Unsere Zeitung sprach vor dem Auftakt mit Markus Schuck, der das Schumannfest mit Andreas Etienne entwickelt hat.

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