Musikfestival in Bonn Schumannfest widmet sich ganz dem Thema „Nacht“ Verena Düren 26.05.2026, 14:00 Uhr

i Das Duo Wind & Spiel hat die ungewöhnliche Besetzung Blockflöte und Orgel. Elza Loginova

Fast drei Jahrzehnte ist es her, als das Schumannfest erstmals in Bonn über die Bühne ging. Am Donnerstag, 27. Mai, startet die 27. Auflage des Musikfestivals. Unsere Zeitung sprach vor dem Auftakt mit Markus Schuck, einem der „Erfinder“ des Festes.

Fast drei Jahrzehnte ist es her, als das Schumannfest erstmals in Bonn über die Bühne ging. Am Donnerstag, 27. Mai, startet die 27. Auflage des Musikfestivals. Unsere Zeitung sprach vor dem Auftakt mit Markus Schuck, der das Schumannfest mit Andreas Etienne entwickelt hat.







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