Fast drei Jahrzehnte ist es her, als das Schumannfest erstmals in Bonn über die Bühne ging. Am Donnerstag, 27. Mai, startet die 27. Auflage des Musikfestivals. Unsere Zeitung sprach vor dem Auftakt mit Markus Schuck, einem der „Erfinder“ des Festes.
Lesezeit 5 Minuten
Fast drei Jahrzehnte ist es her, als das Schumannfest erstmals in Bonn über die Bühne ging. Am Donnerstag, 27. Mai, startet die 27. Auflage des Musikfestivals. Unsere Zeitung sprach vor dem Auftakt mit Markus Schuck, der das Schumannfest mit Andreas Etienne entwickelt hat.