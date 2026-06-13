Hilfe im Kreis Ahrweiler
Schuldenberater: „Die Leute kommen erst, wenn’s brennt“
Jeder fünfte junge Mensch ist laut einer Studie verschuldet. Der Verein berät diese, um sie aus der Schuldenfalle zu befreien.
Jeder fünfte junge Mensch ist laut einer Studie verschuldet. Der Verein berät diese, um sie aus der Schuldenfalle zu befreien.
Michael Illjes

Jung, pleite und verschuldet: Auf jeden fünften jungen Erwachsenen trifft das in Deutschland zu. Auch in den Büros der Schuldenberatung des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler sitzen sie immer häufiger. Warum ist das so?

Lesezeit 3 Minuten
Eine junge Frau hätte eigentlich schon längst im Gefängnis sitzen müssen. Als sie das Büro des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler betritt, liegt bereits ein Haftbefehl gegen sie vor. Immer wieder ist sie schwarzgefahren, sie hatte ihre Bußgelder nicht gezahlt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerSoziales

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