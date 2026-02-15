Karneval im Kreis Ahrweiler
„Schuld, Alaaf!“ – Tolle Effekte beim Lichterzug
Ausgelassene Lebensfreude unter Palmen beim Nachtzug in Schuld.
Werner Dreschers

Ein gigantisches, illuminiertes Dino-Skelett, ein ebenso großer „Titanic“-Motivwagen und Pyrotechnik: Das gibt es nur beim Nachtzug am Karnevalsfreitag in Schuld. Hunderte Zuschauer kamen und verfolgten das Spektakel.

Eine Menge Arbeit steckt in der Durchführung des Lichterzuges in Schuld. Dieser lebt von sehr aufwendigen Mottogestaltungen, die Jahr für Jahr fantasievoll umgesetzt werden. Hunderte Besucher auch aus umliegenden Orten genossen den Nachtzug, der sich langsam durch den Ort schlängelte.

