Daniela Thiesen tritt zurück Schulbezirksänderung sorgt für Ärger im Adenauer VG-Rat 11.02.2025, 06:00 Uhr

i Der Beschluss zur Neuordnung der Schulbezirke in der Verbandsgemeinde Adenau hat für Unruhe im Verbandsgemeinderat gesorgt. Nun ist Daniela Thiesen als Ratsmitglied zurückgetreten. Claudia Voß

Viele Jahre lang hat sich Daniela Thiesen im Adenauer Verbandsgemeinderat engagiert. Nun ist die Adenauerin zurückgetreten. Mit unserer Zeitung hat sie über die Gründe gesprochen.

Die Entscheidung zur Änderung der Grundschulbezirke in der Verbandsgemeinde Adenau hat für Unfrieden in den Reihen der Ratsmitglieder gesorgt. Am Donnerstagabend gab Daniela Thiesen (parteilos) ihren Rücktritt aus dem Verbandsgemeinderat (VG-Rat) bekannt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen