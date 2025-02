Entscheidung ist gefallen Schulbezirke in der VG Adenau werden neu aufgeteilt 05.02.2025, 16:00 Uhr

i Die Entscheidung ist gefallen: Um den Schulstandort Wershofen zu stärken, werden künftig auch Kinder aus Harscheid, Sierscheid und Schuld die Herzog-Ludwig-Engelbert-Grundschule besuchen. Frank Bugge

Wie geht es mit der Grundschule in Wershofen weiter? Aufgrund sinkender Schülerzahl stand in den vergangenen Monaten die mögliche Schulschließung in der Verbandsgemeinde Adenau zur Debatte. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Mit Spannung war die Entscheidung zur Zukunft der Grundschule Wershofen erwartet worden. Nun steht fest: Die Schulbezirke der drei Grundschulen in der Verbandsgemeinde Adenau werden neu geordnet. In ihrer jüngsten Sitzung sprachen sich die Mitglieder des Adenauer Verbandsgemeinderates einstimmig dafür aus, dass die Kinder aus Sierscheid, Harscheid und Schuld künftig nicht mehr die Grundschulen in Adenau und Antweiler, sondern die Grundschule in ...

