Schulbehörde: Kein Bedarf an weiteren Abiturklassen

Zweifellos ist die Integrierte Gesamtschule eine Schulform, die wegen der angebotenen Bildungsgänge und ihre hohe Durchlässigkeit bei Eltern beliebt ist. Das zeigen Anmeldezahlen. Im Kreis Ahrweiler läuft die Debatte, ob es eine zweite IGS braucht.

Braucht es eine zweite Integrierte Gesamtschule (IGS) im Kreis Ahrweiler? Und wenn ja: wo? Mit diesen Fragen haben sich jetzt auch Schulplaner auseinandergesetzt.

„Der Wunsch der Eltern ist eindrucksvoll dargestellt“, fasste Christoph Schmitt für sich und seine SPD-Fraktion als ein erstes Ergebnis zusammen.