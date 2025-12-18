Unterwegs mit der Ahrtalbahn Schüler und Touristen nutzen Zug entlang der Ahr eifrig Frank Bugge 18.12.2025, 06:00 Uhr

i Mit dem E-Bike und per Bahn ab Remagen ahraufwärts und dann wieder per Rad retour: Für Radtouristen gibt es wieder das „klassische" Angebot, wenn auch der Ahrradweg noch nicht komplett fertig ist. Frank Bugge

Der große Bahnhof zur Wiedereröffnung der kompletten Ahrtalbahnstrecke ist Geschichte. Jetzt pendelt sich der normale ÖPNV-Verkehr ein. Ein Mitarbeiter unserer Zeitung setzte sich selbst einmal in den Zug und berichtet, was er erlebte.

Das Ehepaar hat sich beizeiten im Heimatort Bruchhausen auf der anderen Rheinseite aufgemacht, ist zunächst mit den E-Bikes bis Linz geradelt. Mit der Fähre ging es über den Rhein und von Kripp aus auf Gleis vier im Bahnhof Remagen. Vom „Ahrgleis“ fährt nach dem Wiederaufbau seit Sonntag die Ahrtalbahn wie vor der Flutkatastrophe, jetzt in 42 Minuten mit zwölf Haltestellen bis zum Endpunkt Ahrbrück.







